Pensione minima 2020: nuovi importi, requisiti, reddito, domanda, esempi (Di martedì 28 gennaio 2020) nuovi importi per la Pensione minima 2020. Sei titolare di una Pensione molto bassa e non sai come fare per arrivare a fine mese? Le spese mensili, il più delle volte, sono maggiori del trattamento previdenziale erogato dall’INPS. Cosa fare in tali casi? Esiste qualche legge che possa ovviare a queste situazioni in cui versano buona parte dei pensionati italiani? La risposta è in genere affermativa, anche se bisogna guardare ad alcuni dati come, ad esempio, l’importo dell’Isee. Il nostro ordinamento prevede – tra tutte le altre prestazioni pensionistiche – la Pensione minima, ossia una misura rivolta ai pensionati che ricevono importi al di sotto dei limiti previsti dalla legge, al fine di integrare l’assegno fino a una certa soglia, conosciuta come trattamento minimo INPS. L’importo del tetto minimo varia di anno in anno, in quanto è soggetto alla variazione dell’indice ... leggioggi

