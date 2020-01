Partorisce in casa e mette il neonato in lavatrice: arrestata per omicidio (Di martedì 28 gennaio 2020) Tragedia in Russia: una donna ha partorito in casa e ha messo il neonato nella lavatrice. Il padre della piccola, non appena accortosi della situazione, ha avvertito i soccorsi, ma per la bimba non c’è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta nella città di Talitsa, nell’oblast di Sverdlovsk, non lontano da Ekaterinburg. La donna, invece, è ora accusata di omicidio. Secondo l’accusa, inoltre, la donna avrebbe indotto il parto in tempi prematuri per poi disfarsi della piccola. La protagonista, invece, sostiene che la bimba fosse già morta. Partorisce e getta neonato in lavatrice Nadezhda Zavialova è accusata di infanticidio: dopo aver partorito in modo prematuro, infatti, avrebbe tentato di disfarsi del neonato mettendolo in lavatrice. Secondo quanto ha riferito la donna, però, la piccola era già morta nel momento in cui ha agito. Tuttavia, rimangono da chiarire i ... notizie

