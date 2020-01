"No mozziconi a Terra", la firma del sindaco di Miglianico su Striscia la Notizia (Di martedì 28 gennaio 2020) Chieti - Il sindaco, Fabio Adezio, ha firmato davanti alle telecamere della popolare trasmissione satirica l'impegno del Comune, che doterà il territorio di posacenere da palo e portatili Nel corso di questa settimana, “Striscia la Notizia”, il popolare tg satirico in onda tutte le sere dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 20.40 manderà in onda un servizio girato nei giorni scorsi all'interno del Comune di Miglianico: il sindaco, Fabio Adezio, ha infatti firmato il manifesto della campagna “No mozziconi a Terra”, prendendo un impegno preciso nei confronti della collettività. Anche Miglianico dunque sosterrà l'eliminazione degli antiestetici e antiecologici mozziconi di sigaretta in tutto il territorio comunale, sia promuovendo una maggiore consapevolezza nei cittadini attraverso anche l'intervento degli agenti di Polizia Municipale per il ... abruzzo24ore.tv

