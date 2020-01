L’amore sublime per Kobe Bryant (Di martedì 28 gennaio 2020) Il senso del sublime Kobe Bryant me l’ha trasmesso tanto in vita quanto nel disgraziato evento della sua morte. Il sublime, nella sua traslazione sportivo-agonistica, per come l’ho vissuto io è un’emozione ritardata, una forma di “odio” o di cinismo che si trasforma a ritmo lentissimo in amore incondizionato. Ma quell’amore lo comprendi solo dopo, a bocce ferme. Monta al di sopra dello strato della coscienza quando gli eventi sono ormai alle spalle. Tanto in vita quanto nel momento della morte. Per chi come me da Bryant è stato cestisticamente svezzato, che si è appassionato alla pallacanestro negli anni dell’epopea gialloviola, il Mamba ha rappresentato l’incarnazione del nemico perfetto. Certo, se per un colpo di fortuna avevi scelto di tifare Lakers, lo sforzo “idolatrico” era minimo. La tensione sportiva andava quasi ad ... tpi

