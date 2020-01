Kobe Bryant morto | l' ultima disperata virata del pilota per evitare la collina | «Siete

'Ma Immobile non ce l'ha l'elicottero?' - post becero inviato a Jessica Melena dopo morte Kobe Bryant : 'Ma Immobile non ce l'ha l'elicottero', il terribile commento inviato su Instagram alla moglie di Ciro Immobile Jessica Melena ROMA - Brutti episodi di inciviltà a margine del derby tra la Roma e la ...

Il murale dedicato a Kobe Bryant e alla figlia Gianna : Kobe Bryant e la figlia Gianna insieme in un murale Dopo la loro morte avvenuta nel tragico incidente in elicottero di domenica 26 gennaio è apparso un murale dedicato a Kobe Bryant e alla figlia Gianna di 13 anni. Il murale è stato realizzato da Muck Rock e Mr79lts. Sotto il disegno ci sono fiori e candele, e di fianco ai ritratti le scritte “Kobe & Gigi, forever daddy’s girl”. Leggi anche: L’amore sublime per Kobe Bryant La dedica di Kobe ...

Gianna Maria - chi era la figlia di Kobe Bryant morta nel disastro aereo (FOTO) : Gianna Maria, la figlia di Kobe Bryant morta nel disastro aereo con lui e la sua passione per il basket Gianna Maria, la figlia di Kobe Bryant che è morta insieme a lui nell’incidente in elicottero, era una bambina bellissima e molto dolce. Risulta tra le 9 vittime dell’incidente in elicottero che domenica 26 gennaio è caduto sulle colline di Calabasas. Lo scontro nella zona nord-ovest del Downtown di Los Angeles, ha ucciso anche suo ...

Kobe Bryant - l'ultima comunicazione tra la torre di controllo e il pilota dell'elicottero : «Volate troppo basso» : «State volando troppo in basso»: queste le ultime parole del dialogo tra il pilota dell'elicottero a bordo del quale viaggiava Kobe Bryant insieme ad altre sette passeggeri e la torre...

Una piazza di Reggio Emilia verrà intitolata a Kobe Bryant : Il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi ha annunciato che una piazzetta della città verrà dedicata a Kobe Bryant. «Era uno di noi» ha spiegato il primo cittadino. Una piazza di Reggio Emilia verrà intitolata a Kobe Bryant LEGGI ANCHE>Kobe Bryant usava l’elicottero per stare di più in famiglia, ma con la moglie aveva fatto un patto Kobe Bryant aveva un legame speciale con l’Italia, in particolare con la città di Reggio Calabria. L’ ...

Kobe Bryant usava l’elicottero per stare di più in famiglia - ma con la moglie aveva fatto un patto : La maggior parte delle persone, superato il momento di cordoglio e di tristezza per la morte, si è chiesta perché Kobe Bryant usava elicottero così spesso per i suoi spostamenti. Un mezzo che senz’altro azzera le distanze, ma che non rappresenta proprio l’ideale per una mobilità sostenibile. In realtà la spiegazione era stata data dallo stesso ex atleta, pezzo di storia dei LA Lakers. Kobe Bryant utilizzava l’elicottero per ...

Kobe Bryant e la moglie avevano un patto : “Mai insieme in elicottero” : Morte Kobe Bryant, quel patto con la moglie Vanessa: ”Mai insieme in elicottero” Kobe Bryant e la moglie Vanessa avevano stretto un patto: “Mai insieme in elicottero”. A rivelarlo alla rivista People è un amico di famiglia del campione NBA. “Kobe e Vanessa avevano il patto di non volare mai insieme su un elicottero”, ha dichiarato la fonte al magazine statunitense. Bryant, morto insieme alla figlia di 13 anni ...

Kobe Bryant - ecco perché si è schiantato l’elicottero della stella dei Lakers : La ricostruzione della dinamica dell’incidente: la fitta nebbia e quell’improvviso tentativo di evitare un ostacolo

Paulo Coelho : "Strapperò le pagine del libro che stavo scrivendo con Kobe Bryant" : Lo scrittore brasiliano Paulo Coelho ha dichiarato che strapperà la bozza del libro che stava scrivendo insieme a Kobe Bryant. Non vuole terminare l’opera senza il compianto campione Nba, scomparso domenica in seguito a un incidente a bordo di un elicottero.La stella del basket aveva diversi interessi che coltivava fuori dal campo, uno di questi era la letteratura, in particolare quella per ragazzi. Per questo motivo aveva fondato ...

Barcellona - minuto di silenzio in onore di Kobe Bryant – VIDEO : Barcellona, minuto di silenzio in onore di Kobe Bryant: ecco lo straziante omaggio della società catalana – VIDEO Il Barcellona compie un gesto che dà l’idea della grandezza di Kobe Bryant. La squadra di Setièn si è ritrovata sul campo “Tito Vilanova” per l’allenamento giornaliero. I blaugrana hanno osservato un minuto di silenzio in onore di Kobe Bryant, scomparso domenica in un incidente ...

Quando Kobe Bryant raccontava il suo amore per l'Italia : Tornano d'attualità le parole della leggenda dei Lakers pronunciate durante una visita nella sua Reggio Emilia.

Kobe Bryant - l’audio del pilota prima dello schianto dell’elicottero : Si continua a indagare per ricostruire la dinamica dell’incidente in cui hanno perso la vita Kobe Bryant e la figlia Gianna. Tra le ipotesi più accreditate ci sarebbe quella che indica come causa dello schianto il mal funzionamento del veicolo e quella che invece punta il dito contro cattive condizioni meteorologiche, che avrebbero abbassato notevolmente i livelli di visibilità. Gli inquirenti stanno analizzando tutte le informazioni che ...

Kobe Bryant - le illustrazioni di Francesco Poroli per spiegare il Mamba ai bambini : Che cosa ha reso Kobe Bryant uno dei più grandi giocatori di basket di sempre? Nel libro Like Kobe-Il Mamba spiegato ai miei figli, l’illustratore Francesco Poroli ha raccontato due anni fa l’ascesa di Black Mamba attraverso le tappe più significative della sua carriera di uomo e di sportivo: da quando da bambino, durante gli intervalli delle partite di papà Joe in Italia, doveva essere trascinato fuori dal campo da mamma Pam, fino alla ...

Kobe Bryant - petizione per dedicargli il logo della NBA : raggiunte quasi 2 milioni di firme : Su un noto sito di petizioni online, è stata lanciata un'iniziativa per modificare il logo della NBA. Secondo l'idea dei promotori, per celebrare al meglio la figura di Kobe Bryant il brand dovrebbe essere modificato togliendo la silhouette di Jerry West e inserendo quella dello sfortunato giocatore dei Lakers.Continua a leggere