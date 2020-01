Il rettore Canfora: “Unisannio al centro dello sviluppo del territorio” (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il rettore dell’Università del Sannio, Gerardo Canfora, ha inaugurato il nuovo anno accademico alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del ministro Gaetano Manfredi, del Governatore della Campania Vincenzo De Luca e degli altri vertici istituzionali. “Quello dell’Unisannio, fin dalla nascita, è stato un progetto culturale complesso che nel tempo ha dato i suoi frutti. Ora possiamo parlare di una realtà affermata a livello nazionale per qualità ed efficienza”, ha esordito il rettore dopo aver dato un caloroso benvenuto al capo dello Stato e al Ministro Manfredi. “Operiamo in un contesto difficile, in un tessuto fragile, con pochi collegamenti e con l’incombente fenomeno dell’emigrazione. E’ per questo che l’Università degli Studi del Sannio deve essere al centro ... anteprima24

MMastrantuono : RT @TV7Benevento: Unisannio inaugura l’Anno Accademico alla presenza del Presidente Mattarella. Il rettore Canfora: “L’ateneo sannita è un… - raffaele_zollo : RT @TV7Benevento: Unisannio inaugura l’Anno Accademico alla presenza del Presidente Mattarella. Il rettore Canfora: “L’ateneo sannita è un… - TV7Benevento : Unisannio inaugura l’Anno Accademico alla presenza del Presidente Mattarella. Il rettore Canfora: “L’ateneo sannita… -