Un cucciolo di foca monaca lungo circa 120 centimetri è stato avvistato sabato scorso sulle spiagge salentine tra Frigole e San Cataldo, in provincia di Lecce. Dopo un paio d'ore a prendere il sole, al riparo di un cordone protettivo, si è buttato di nuovo in mare. Ma ieri mattina è stato riavvistato qualche chilometro più a nord,a Torre San Gennaro, in provincia di Brindisi. Si era rifugiato sotto una piattaforma di legno di un bar sulla spiaggia. Il cucciolo di foca monaca avvistato in Puglia Si tratta di uno dei mammiferi marini più minacciati, infatti la sua popolazione complessiva è stimata intorno a 700 esemplari distribuiti tra le coste del Sahara atlantico e delle isole Desertas e le principali colonie riproduttive situate in Grecia, Turchia e Cipro. Erano diversi decenni che non si avevano prove documentate di un esemplare così giovane in Italia e per questo il ritrovamento di ...

