Coronavirus, parla un italiano a Wuhan: «Pochi i test per la diagnosi, sono usati con parsimonia» (Di martedì 28 gennaio 2020) I test per la diagnosi del Coronavirus vanno usati con parsimonia. Questa la parola d’ordine a Wuhan, focolaio dell’epidemia. I kit disponibili, infatti, sono limitati e devono essere utilizzati solo per i casi gravi. Così facendo, però, si corre il rischio di non individuare quelli meno gravi. A raccontarlo sono l’infermiere italiano e il medico cinese, Francesco Barbero e Xiaowei Yan, sul sito del virologo Roberto Burioni, Medical Facts. La maggioranza delle persone che arrivano nelle 61 “Fever clinic” lo fanno sulle proprie gambe, di solito con tosse secca e spossatezza. Questi i sintomi iniziali. «Il percorso per tutti sarà un prelievo, ma solo per vedere se ci sono segni d’infezione batterica. In caso di febbricola, gli esami includeranno anche un test per l’influenza stagionale e persino una tac del torace. Se la trafila risulterà ... open.online

