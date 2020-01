Coppa Italia, Milan avanti con il brivido: 4-2 sul Toro. Ora la Juve (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sarà il Milan ad affrontare in semifinale di Coppa Italia la Juventus. La squadra di Pioli passa a San Siro nei supplementari (4-2) contro il Torino. Rossoneri avanti con Bonaventura (12′). Poi è una doppietta del difensore Bremer ( 34′ e 71′) a lanciare i granata, che nel secondo tempo si prendono il campo e (quasi) la partita. Calhanoglu trova il pari addirittura al 91′. Poi il turco e Ibrahimovic la decidono nel secondo tempo supplementare (106′ e 108′). Illusione Milan Il mind game è tutto a favore del Milan. Il Toro arriva dalle sette sberle prese dall’Atalanta e quando al 12′ Rebic semina il panico sulla fascia sinistra e regala il pallone dell’1-0 a Bonaventura per i granata di Mazzarri sembra arrivare uno di quei temporali destinato a spazzare via tutto: in primis la panchina. Il Milan potrebbe ricamarci sopra ma, a ... open.online

