Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 20:30 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Viabilità DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN PROGRESSIVA RIPRESA. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA TIBURTINA E LA A24; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO. RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE: LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1+000 E 7+000; LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA IL KM 16+000 e il 22+000; E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+900 AL KM 20+750; ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA ... romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 20:30: VIABILITÀ DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-01-2020 -