Valeria Marini torna stasera nella casa del Gf Vip - (Di lunedì 27 gennaio 2020) Valeria Marini entrerà stasera nella casa per ricevere le scuse dei coinquilini che la scorsa settimana l'avevano pesantemente attaccata Dopo l'entrata della scorsa settimana e il suo epico scontro con Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori e anche suo ex compagno, questa sera rimetterà piede nella casa più spiata d'Italia. Questa volta, però, non sarà solo per Rita Rusic ma per gli inquilini di tutta la casa. Valeria sarebbe molto arrabbiata con il comportamento di alcuni abitanti della casa, che dopo la sua entrata si sono lasciati andare a degli apprezzamenti non poco carini nei suoi confronti. Come ad esempio Antonio Zequila, che parlando con Rita Rusic poco dopo l'incontro tra le due, ha commentato: "Tu eri di una bellazza, in video. Lei nu cess proprio. Lei il triplo di te, un cu.o tanto, la conosco bene". A rincarare la dose anche ...

