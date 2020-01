Un nuovo video di Doom Eternal ci mostra i nemici di Doom 2: Hell on Earth ridisegnati per il nuovo gioco (Di lunedì 27 gennaio 2020) Doom Eternal sta riportando in scena molti dei nemici che hanno debuttato per la prima volta in Doom 2: Hell on Earth.E, come il reboot del 2016, Doom Eternal non sembra affatto timido nel reinventare personaggi, location e nemici classici. Durante lo sviluppo di Doom Eternal, id Software aveva una vasta libreria di creazioni demoniache su cui fare affidamento e la licenza creativa per creare design ancora più originali. In un'intervista con Noclip, il game director Hugo Martin ha esplorato come lo studio ha riprogettato alcuni classici nemici di Doom 2.Leggi altro... eurogamer

