Torchlight Frontiers diventa ora Torchlight 3 e sarà disponibile su Steam (Di lunedì 27 gennaio 2020) Non è senza dubbio stato un bel periodo per il nuovo capitolo di Torchlight, in effetti lo studio di sviluppo dei primi due capitoli sono stati chiusi qualche anno fa e Torchlight Frontiers è stato rimandato dal 2019 al 2020. Tuttavia abbiamo buone notizie in quanto Torchlight Frontiers sarà chiamato da oggi in poi Torchlight 3."Insieme al cambio di nome è stato modificato l'intero approccio al progetto, Torchlight 3 sarà pubblicato come un titolo premium, infatti pagando una certa somma sarete in grado di giocarlo come volete, online o offline per sempre. negli scorsi anni abbiamo raccolto molti feedback dai nostri tester ed una volta raccolti e discussi internamente col team e col publisher... abbiamo realizzato che questa (la pubblicazione premium) è la cosa migliore per il titolo." - riporta un comunicato sul sito del gioco."Questo cambio aiuterà a riportare Torchlight 3 alle ... eurogamer

