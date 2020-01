Tonali Juventus, sprint dei bianconeri: Paratici offre due contropartite (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tonali Juventus – Sandro Tonali resta l’oggetto del desiderio delle big europee. In Brescia-Milan sono arrivati osservatori da tutto il continente: oltre a Juventus e Inter, anche PSG, Manchester United e Borussia Dortmund hanno preso appunti su di lui. In estate si prevede già un’asta, ma i bianconeri vogliono evitarla a tutti i costi. Per questo, come scrive ‘Tuttosport’, la Juve sta provando ad accelerare da subito per prenotare il giocatore in vista dell’estate. Tonali Juventus, doppia contropartita Cellino non si smuove dalla richiesta di 50 milioni di euro, ma è disposto ad accettare l’inserimento di alcune contropartite. Sfumati i nomi di Kwang-song Han, passato all’Al Duhail, e di Marko Pjaca, ci sono altri due giocatori graditi al patron del Brescia. Leggi anche: Calciomercato Juventus,cessione definita: il giocatore resta in Serie A, ... juvedipendenza

romeoagresti : #Juventus: contatti vivi per #Tonali ?????? ?? - GoalItalia : La Juventus si muove pe Tonali: due giocatori per convincere il Brescia ?? - GoalItalia : La Juventus insiste per Tonali: Paratici al lavoro ?? [@romeoagresti] -