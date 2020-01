Tenuta Motorola RAZR: pieghe e dossi normali, non preoccupatevi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Preoccupati per la Tenuta del Motorola RAZR? Ci può stare, in fondo stiamo pur sempre parlando di uno smartphone pieghevole, e pertanto soggetto a sollecitazioni importanti. A partire dal 26 gennaio, presso i negozi Verizon (noto operatore telefonico americano), verrà dato il via alle prenotazioni di questo bel dispositivo, che ricorda, neanche troppo alla lontana, il vecchio Motorola StarTAC. La disponibilità vera e propria, almeno localmente, dovrebbe concretizzarsi dal 6 febbraio, anche se il carrier statunitense ci va giù più piano indicando il 14 febbraio come data effettiva. A dimostrazione che la il lancio commerciale del Motorola RAZR sta davvero arrivando, la casa alata ha deciso di pubblicare nelle ultime ore una serie di video dimostrativi sul proprio canale YouTube, così da permettere agli utenti di conoscere un po' meglio il device. Il filmato 'Caring for RAZR' si ... optimaitalia

OptiMagazine : Tenuta #MotorolaRAZR: pieghe e dossi normali, non preoccupatevi -