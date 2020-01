Stellini: «Troppa tensione nel finale. Arbitri non tranquilli a San Siro» – VIDEO (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il viceallenatore dell’Inter, Cristian Stellini, ha parlato della gara pareggiata dai nerazzurri contro il Cagliari: le sue parole – VIDEO Cristian Stellini, viceallenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa della gara pareggiata contro il Cagliari. «Abbiamo mostrato Troppa tensione nel finale di gara, non era una partita che decide qualcosa. Dobbiamo essere lucidi e intelligenti ed imparare dalle nostre esperienze. L’arbitro ha tenuto un metro di giudizio ottimo per tutta la partita, poi è stato poco lucido, spesso gli Arbitri che sono venuti qua a San Siro non sono stati tranquilli». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

