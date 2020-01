Reddito di cittadinanza | la tabella degli importi 2020

Calabria - M5s beffato : non lo vota nemmeno chi ha preso il Reddito di cittadinanza. Il dato clamoroso : Che debacle per il Movimento 5 stelle. Non solo in Emilia Romagna ma anche in Calabria dove il partito fondato da Beppe Grillo a suon di Vaffa, ha preso meno voti dei beneficiari del reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del suo ex capo politico Luigi Di Maio - "aboliremo la povertà" è stato

Reddito di cittadinanza con 78 auto e proprietà 42enne - finisce nei guai : 42enne percepiva il Reddito di cittadinanza, ma aveva 78 auto ed era proprietario di una rivendita: l’uomo finisce nei guai Card Reddito cittadinanza (foto web) Un uomo di 42 anni percepiva il Reddito di cittadinanza perché all’Inps risultava con Reddito zero, ma in realtà era in possesso di ben 78 e di una rivendita di automobili: finisce nei guai. L’uomo in questione, dopo diverse indagini, è ...

Reddito di cittadinanza - occhio alla scadenza di gennaio. Controlli più mirati : chi rischia : I titolari di prestazioni a sostegno del Reddito sono tenuti ad aggiornare l'indicatore della situazione economica...

Sono le Venti (Nove) - Gomez sul Reddito di cittadinanza : “Dire di no all’aiuto ai poveri è incivile. Errore M5s? Promettere lavoro subito” : “Dire di no all’aiuto ai poveri è una cosa da Paese incivile“. In diretta a Sono le Venti, sul Nove, Peter Gomez ha espresso la propria opinione sul reddito di cittadinanza. “È vero, ci Sono stati diversi casi di furbi che hanno ottenuto il reddito senza averne diritto. Ma Sono una minima parte. Il M5s ha sbagliato a Promettere subito un lavoro per tutti, perché per far funzionare i centri per l’impiego è necessario ...

Napoli - scoperti tassisti abusivi con auto senza revisione : percepivano il Reddito di cittadinanza : I tassisti abusivi scoperti a Napoli si servivano di vecchie e malfunzionanti Fiat Multipla prive di copertura assicurativa e con revisioni scadute da anni. tassisti abusivi a bordo di auto senza assicurazione, senza revisione e in un caso anche con la patente revocata. E’ quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Napoli. I soggetti fermati, risultati completamente sconosciuti al Fisco, sono stati anche segnalati all’Inps poiché ...

Reddito di cittadinanza : patto per il lavoro - i dati dell’Inps : Reddito di cittadinanza: patto per il lavoro, i dati dell’Inps L’Inps ha pubblicato gli ultimi dati elaborati dall’Osservatorio sul Reddito di cittadinanza aggiornati al 7 gennaio 2020. Le domande di RdC e Pensione di cittadinanza pervenute all’Inps sono 1.641.969, delle quali 1.097.684 (ovvero, il 67% del totale) sono state accolte, mentre il 5% (87.649 domande) sono ancora in lavorazione e infine 456.636 (28%) sono state respinte o ...

Reddito di cittadinanza 2020 : come funziona l’obbligo di lavoro nei Comuni : Nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio scorso è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro del 22 ottobre 2019 che definisce contenuti e caratteristiche dei cosiddetti “Progetti utili alla collettività” (PUC), cui i beneficiari del Reddito di cittadinanza 2020 (salvo eccezioni) dovranno obbligatoriamente partecipare, pena la perdita del sussidio. Con la pubblicazione del decreto, il mosaico del Reddito di cittadinanza si ...

Calabria - con case di lusso e Ferrari percepivano il Reddito di cittadinanza : 274 persone denunciate : percepivano il reddito di cittadinanza, quando in realtà nascondevano un vero tesoro: una Ferrari parcheggiata in garage, auto di lusso, ville, appartamenti in zone lussuose della città. Nella Locride, 237 persone hanno approfittato della misura, intascando complessivamente circa 900mila euro. Tra loro presunti affiliati e boss della criminalità organizzata. L’indagine è stata condotta dalla guardia di Finanza nel corso di altre ...

Reddito di cittadinanza : pagamento gennaio in arrivo - ecco la data ufficiale : Reddito di cittadinanza: pagamento gennaio in arrivo, ecco la data ufficiale I beneficiari del Reddito di cittadinanza attendono ogni mese l’accredito della card. Conoscere la data precisa in cui avverrà il pagamento può essere molto utile per evitare che sulla Card resti ancora qualcosa. Si ricorda infatti che l’importo del Reddito di cittadinanza deve essere utilizzato interamente entro il mese seguente a quello di erogazione, altrimenti ...