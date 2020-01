Previsioni Meteo, conferme sulla svolta invernale del 6 Febbraio: inizia (finalmente) l’inverno? Gli ultimi aggiornamenti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Al di là se si realizzerà o meno, stiamo parlando comunque di una evoluzione a circa 10 giorni per cui l’affidabilità è bassa, a destare interesse è certamente la continuità, da almeno 2/3 giorni a questa parte, di tutti i centri di calcolo nel proporre scenari decisamente invernali a iniziare dal 6/7 Febbraio ( magari anche con qualche anticipo secondo le ultimissime simulazioni) e per qualche giorno a seguire. Quella medesima fase è stata da noi individuata nei giorni passati, attraverso indagini con parametri teleconnettivi e quando i modelli deterministici ancora non vi si spingevano con le code, come quella più favorevole a una possibile rottura drastica anticiclonica e avvento di condizioni invernali. Ebbene, nei più recenti aggiornamenti e soprattutto in quello ultimissimo di questa sera, il modello europeo ECMWF, diciamo così, “ci va giù duro”, nel senso ... meteoweb.eu

