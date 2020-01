Per nPerf è Vodafone il miglior operatore mobile del 2019, ma bene anche Iliad e Wind Tre (Di lunedì 27 gennaio 2020) Secondo i dati raccolti da nPerf è Vodafone l'operatore mobile migliore del 2019 L'articolo Per nPerf è Vodafone il miglior operatore mobile del 2019, ma bene anche Iliad e Wind Tre proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

nPerf : RT @ilsoftware: Velocità Internet: quali sono i migliori provider per nPerf - inventuweb : Velocità Internet: quali sono i migliori provider per nPerf - infoitscienza : Fastweb domina le classifiche per la rete fissa, secondo i dati nPerf (foto) -