Nina Moric pubblica le prove contro Luigi Favoloso: “Voleva uccidermi” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Questo articolo Nina Moric pubblica le prove contro Luigi Favoloso: “Voleva uccidermi” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nina Moric su Instagram contra a scagliarsi contro Luigi Favoloso, mostrando uno screen che lascia ben poco fazio al dubbio: “Voleva uccidermi”. Questa sera Luigi Favoloso ha raccontato la sua verità in merito alla sua sparizione e in merito alle pesanti accuse della sua ex fidanzata. Le sue parole non sono piaciute a Nina Moric che … youmovies

domenicalive : Oggi a #DomenicaLive confronti ACCESISSIMI! La famiglia di Luigi Mario Favoloso lo difende dalle accuse di Nina Mor… - MediasetPlay : ... Nina Moric si mette in contatto con #noneladurso telefonicamente per precisare alcune cose sulle foto viste in… - GIOURSO : RT @MediasetPlay: ... Nina Moric si mette in contatto con #noneladurso telefonicamente per precisare alcune cose sulle foto viste in puntat… -