Mugnano del Cardinale, truffa dello specchietto: denunciata 35enne (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCredeva di poter mettere a segno la famigerata “truffa dello specchietto” e garantirsi così, in modo impunito, un illecito profitto. Ma non è andata come sperava. A finire questa volta nella rete dell’Arma una 35enne di Casalnuovo di Napoli che è stata deferita alla competente Autorità Giudiziaria poiché ritenuta responsabile di tentata truffa. La donna, vagabondando nel Mandamento baianese a bordo di un’utilitaria presa a noleggio, sceglieva con cura la sua vittima. Attuando un piano seriale aveva simulato il danneggiamento dello specchietto del veicolo, accusando l’anziano malcapitato che, subodorando l’inganno, non “abboccava”: ricordando i consigli dell’Arma in merito a tale tipologia di reato divulgati sia grazie agli organi d’informazione sia con apposite locandine affisse in paese, non esitava a segnalare l’accaduto al “112”. L’immediata attività ... anteprima24

bassairpinia : MUGNANO DEL CARDINALE (AV) - 'Truffa dello specchietto': 35enne denunciata dai carabinieri. -… - ilgiornalelocal : MUGNANO DEL CARDINALE Tenta la #truffa dello #specchietto: denunciata 35enne - bassairpinia : 100 DI QUESTI GIORNI. Mugnano del Cardinale, compie 40 anni Carmen Avitabile - -