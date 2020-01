LIVE Australian Open 2020, risultati 27 gennaio in DIRETTA: Wawrinka e Thiem ai quarti. Nadal un set pari con Kyrgios (Di lunedì 27 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI NADAL-KYRGIOS 10.39 SET KYRGIOS! L’Australiano restituisce il 6-3 e pareggia il conto dei set con Nadal. 10.36 SET ZVEREV! Il tedesco chiude 6-4 con Rublev e conquista il primo set! 10.33 Zverev serve per il set, avanti 5-4 su Rublev. 10.31 Kyrgios tiene la battuta, va sul 5-2 e si assicura di servire per il set. 10.29 Nadal ritrova subito il suo servizio e conquista un game volato via rapidissimo: 4-2. 10.28 BREAK ZVEREV!!! Il tedesco strappa il servizio a Rublev e si porta avanti 4-3. 10.27 Grande equilibrio anche nel match femminile con Kerber che con non poca fatica tiene il servizio e fissa il punteggio sul 3-3. 10.26 Zverev risponde immediatamente a Rublev e riporta in equilibrio le sorti del primo set: 3-3. 10.25 Kyrgios galvanizzato tiene il servizio a 0 e sale sul 4-1. 10.23 Rublev ... oasport

