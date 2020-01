La memoria del bene: il docufilm stasera su Rai2! (Di lunedì 27 gennaio 2020) Su Rai2 in seconda serata in occasione della Giornata della memoria 2020 arriva La memoria del bene, il docufilm alla ricerca dei Giusti tra le Nazioni. La memoria del bene, il docufilm sui Giusti tra le Nazioni, arriva stasera su Rai2 in seconda serata. Quando i mondi si incontrano e i destini personali si intrecciano, la storia disegna vicende incredibili, come quella di Moshe Bejski, carismatico Presidente della Commissione dei Giusti tra le Nazioni, quella di Oscar Schindler e quella di Giorgio Perlasca. Il docufilm ideato da Massimiliano Boscariol, scritto e diretto da Fabio Di Nicola, con Ezio Tamilia, e condotto da Ubaldo Pantani, è una matassa che si dipana sul filo della memoria e andrà inin seconda serata su Rai2, per la commemorazione del Giorno ... movieplayer

