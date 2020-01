Kobe Bryant: figli, moglie e carriera. Chi era l’ex cestista (Di lunedì 27 gennaio 2020) Kobe Bryant: figli, moglie e carriera. Chi era l’ex cestista La morte dell’ex cestista statunitense Kobe Bryant, vittima di un incidente in elicottero nei pressi di Los Angeles insieme alla figlia di 13 anni Gianna, non scuote solo il mondo dello sport. Kobe Bryant: l’incidente del 26 gennaio 2020 L’incidente in cui ha trovato la morte Kobe Bryant è avvenuto a circa 40 minuti dal decollo dell’elicottero su cui si trovava a bordo dall’aeroporto di Orange County. Intorno alle 9 del mattino (le 18 a Los Angeles) l’ex cestista con altre 8 persone si stava recando a Thousands Oak, località dove si sarebbe giocato il torneo di basket organizzato dall’accademia denominata, sulla scorta del soprannome dello stesso Bryant, Mamba Sport Academy. Il velivolo era un Sikorsky S-76B: in grado di toccare anche i 286 chilometri orari, è considerato un elicottero molto sicuro (è ... termometropolitico

Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - LiaCapizzi : Kobe Bryant accompagnava in elicottero la figlia Gigi (Gianna) a giocare alla Mamba Sports Academy. La figlia aveva… - brfootball : Cristiano Ronaldo and Lionel Messi pay tribute to Kobe Bryant -