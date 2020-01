Kobe Bryant, chi sono le altre 8 vittime dell’incidente: tra loro l’allenatore di baseball con moglie e figlia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Kobe Bryant: le altre vittime dell’incidente con l’elicottero Kobe Bryant vittime INCIDENTE – A bordo dell’elicottero precipitato ieri, 26 gennaio 2020, a Los Angeles non c’era “solo” Kobe Bryant ma anche altre 8 persone (pilota compreso). Al momento le autorità non hanno ancora identificato tutti i passeggeri. Certa però la presenza a bordo della figlia maggiore del campione della NBA, Gianna Maria (13 anni), di John Altobelli, 56 anni, allenatore di baseball che era in compagnia della figlia Alyssa (13 anni e compagna di squadra di Gianna Maria) e della moglie Keri, anche loro scomparse, e di Christina Mauser, allenatrice di basket. Chi era Gianna Maria Bryant Gianna Maria aveva solo 13 anni. Conosciuta da tutti con il soprannome di Gigi, Gianna aveva come le altre figlie di Kobe un nome italiano. Giocava per i Los Angeles Lady Mamba girls ... tpi

