iPhone 12, Apple pensa a un nuovo colore: blu (Di lunedì 27 gennaio 2020) Foto: canale YouTube EverythingApplePro / Max Weinbach Sebbene le modifiche cromatiche introdotte nel melafonino di ultima generazione, con il nuovo colore verde siano state piuttosto apprezzate dagli utenti, Apple potrebbe pensare di cambiare stile del suo prossimo smartphone di fascia alta e renderlo disponibile in una nuova tonalità mai vista finora. Infatti, secondo Max Winebach di XDA Developers, il nuovo iPhone 12 Pro giungerà nella versione blu notte – o blue navy – sostituendo il modello verde notte già visto con iPhone 11 Pro. E basandosi sulle previsioni condivise dal leaker – per rendere l’idea ancora più concreta – il canale YouTube EverythingApplePro ha pubblicato un video del mockup di come potrebbe essere il dispositivo nella sua nuova finitura. https://twitter.com/MaxWinebach/status/1219488312496414720 Nonostante non ci sia alcuna certezza ... wired

