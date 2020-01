Il modo in cui Salvini giustifica la sua sconfitta è un elogio alla follia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il modo in cui Salvini giustifica la sua sconfitta è un elogio alla follia Eccoci qui, il giorno dopo, ad assistere alle solite conferenze stampa di quelli che hanno vinto anche se hanno perso e di quelli che ci spiegano perché gli avversari sono stati sconfitti anche se hanno eletto il loro candidato presidente della regione. Salvini dice che in Emilia Romagna “se la sono giocata” e tutti giù a ridere: 8 punti di differenza su un’elezione che il leader della Lega aveva impostato come referendum su se stesso (e in Italia non funzionano mai i referendum su se stessi, segnatevelo) sono un risultato disastroso, soprattutto tenendo conto l’enorme investimento sulla Bestia e sui social e tenendo conto che è stato lo stesso Salvini a insistere sul fatto che la liberazione dell’Emilia Romagna fosse il primo passo per prendersi il Paese: il primo passo è un inciampo. Elezioni Emilia-Romagna: i ... tpi

