Grande Fratello Vip 2020, settima puntata in diretta (Di martedì 28 gennaio 2020) Antonella Elia - settima puntata GF Vip 2020 settima puntata con il Grande Fratello Vip 2020 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata. Grande Fratello Vip 2020: la diretta minuto per minuto della settima puntata 21.45: Alfonso Signorini anticipa alcuni temi della puntata. E subito la pubblicità. 21.49: Via al sommario della puntata. 21.51: Il conduttore annuncia e accoglie in studio Valeria Marini, che tra poco entrerà nella Casa. Dopo di lei anche tre ’superboy’: Gianluca, Jacopo e Matteo. 21.54: Pupo su Barbara Alberti: “Se lascia se ne va l’unico cervello della Casa”. 21.55: Primo collegamento con i “vipponi”, ai quali Alfonso comunica che “questa sera non ci sarà alcuna ... davidemaggio

