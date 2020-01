Francesca Fantoni è stata uccisa, dice il pm di Brescia (Di lunedì 27 gennaio 2020) La procura di Brescia indaga per omicidio in merito al ritrovamento del cadavere di una donna nel parco di Bedizzole, in provincia di Brescia. A confermare la pista è stata il procuratore Marzia Aliatis: "Possiamo parlare di omicidio, altro al momento pero' non possiamo dire". Sul cadavere della 39enne Francesca Fantoni, che mancava a casa da sabato sera, è stata disposta l'autopsia. Il corpo è stato trovato questa mattina all'interno del parco giochi del paese Bresciano. Il suo cellulare era stato ritrovato rotto nella piazza di Bedizzole. agi

