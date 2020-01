Elezioni Regionali, Conte: “Chi voleva renderle un referendum sul governo è rimasto deluso”. Il Pd: “Modificato l’asse politico dell’esecutivo” (Di lunedì 27 gennaio 2020) I risultati elettorali in Emilia-Romagna e in Calabria non stoppano solo l’avanzata della Lega, ma aprono anche nuovi scenari per l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Rapporti di forza in evoluzione, con il Partito Democratico a rivendicare la vittoria di Stefano Bonaccini, il risultato della lista in entrambe le regioni e pronto a sottolineare lo scivolone del Movimento Cinque Stelle, alleato di governo incapace di superiore la soglia del 5%. E se Matteo Salvini profetizza “non li vedo bene”, Conte che punge il leader leghista: “Il voto delle Regionali è significativo. C’è chi ha tentato di renderlo un referendum sul governo. È rimasto deluso”. Il premier sottolinea: “Non era un voto sul governo, non cambio idea. Ritenevo questa impostazione impropria ieri e la ritengo impropria oggi”. Di fronte a questi dati è il vice-segretario ... ilfattoquotidiano

Tommasolabate : Salvini dice che in Emilia “dopo 70 anni c’è stata partita”. Non è così. Bonaccini ha preso una percentuale più alt… - you_trend : #EmiliaRomagna Molti comuni che alle #Europee2019 hanno votato centrodestra sono passati a supportare Bonaccini in… - NicolaPorro : ??? #elezioniregionali, chi ha vinto e chi ha perso. Cosa ci lascia la nottata elettorale in 6?? punti. L’analisi di… -