Coronavirus, in Cina le vittime sono 80. Si allarga l’epidemia: 2.750 contagiati. Pechino prolunga le festività (Di lunedì 27 gennaio 2020) Continua ad aggravarsi, ora dopo ora, il bilancio delle vittime del Coronavirus. Le autorità di Hubei riferiscono di 24 nuove morti e di 444 nuovi casi di contagio. Il bilancio ufficiale – e purtroppo ancora provvisorio – dell’epidemia sale dunque a 80 morti e circa 2.750 casi di contagio confermati. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus ha annunciato che sta per recarsi in Cina per discutere dei modi per contenere il virus, arrivato all’uomo dai serpenti e tramite i pipistrelli. «I miei colleghi dell’Oms ed io vorremmo comprendere gli ultimi sviluppi e rafforzare la nostra partnership con la Cina nel fornire ulteriore protezione contro l’epidemia», ha dichiarato Ghebreyesus su Twitter. Intanto, negli Stati Uniti è stato confermato il quinto caso di contagio, in Arizona. Ne danno ... open.online

