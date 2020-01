Christian De Sica: “Mio padre aveva una figlia segreta, l’ho scoperto…” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Christian De Sica non è solo uno degli attori più iconici del panorama cinematografico italiano, voto emblematico della commedia nostrana e, più nello specifico, del genere dei cinepanettoni. L’attore, infatti, è anche figlio d’arte di uno dei personaggi più influenti della storia del cinema. Stiamo ovviamente parlando di Vittorio De Sica, straordinario regista, impeccabile attore e talentuoso sceneggiatore. Una presenza importante (e, forse, ingombrante) per la carriera di Christian, ma soprattutto una colonna portante per la sua vita privata. Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato proprio del rapporto che li legava. Il racconto di Christian De Sica «Un padre severo, questo sì, un uomo nato nel 1901, teneva molto alla nostra educazione: a tavola non si dicevano parolacce, ma non faceva sentire il suo peso di artista internazionale», ha raccontato Christian ... velvetgossip

badtasteit : #LaMiaBandasuonailPop: ecco il trailer del film di #FaustoBrizzi con #ChristianDeSica - cinemaniaco_fb : ?????????????? LA MIA BANDA SUONA IL POP (2020) | Trailer della commedia con Christian De Sica LA MIA BANDA SUONA IL POP (… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Christian De Sica: «Al telefono scoprii che papà aveva un’altra figlia. Davo i compiti ... -