Chiara Appendino inizia la scalata al M5s: "Perso la fiducia, da dove dobbiamo ripartire" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Le cocenti sconfitte dei candidati governatori del Movimento 5 stelle, Simone Benini (Emilia-Romagna) e Francesco Aiello (Calabria), hanno certificato ancora una volta un declino inesorabile. In entrambi i casi, il M5s non ha superato la soglia di sbarramento per l'ingresso in Consiglio regionale. L liberoquotidiano

fabiovalenza : RT @jacopo_iacoboni: Analisi elettorale di Chiara Appendino: 'Un Movimento che non ha più fiducia in se stesso' Più che altro direi eletto… - pvsassone : RT @jacopo_iacoboni: Analisi elettorale di Chiara Appendino: 'Un Movimento che non ha più fiducia in se stesso' Più che altro direi eletto… - p03308546 : RT @jacopo_iacoboni: Analisi elettorale di Chiara Appendino: 'Un Movimento che non ha più fiducia in se stesso' Più che altro direi eletto… -