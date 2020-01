Camorra, mutui per case con documenti falsi: il clan Contini minacciava di morte i bimbi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Cinquantanove persone sono indagate in una inchiesta su un sistema escogitato dal clan Contini per mettere le mani sui mutui, con l'aiuto di un notaio, un direttore di banca e un esercito di prestanomi. In una circostanza il presunto boss Rullo avrebbe minacciato di uccidere un bambino per avere degli assegni da un complice. fanpage

