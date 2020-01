Calabria: Dieni (M5S), 'non puoi vincere se dai 1 mld a Cortina e ignori Sud' (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "I risultati dimostrano che si vince in piazza, come le Sardine che hanno dato una grossa mano, o in mezzo alla strada come fa Matteo Salvini. Noi paghiamo tanto l'astensionismo e la sfiducia diffusa anche al Sud: dopo le elezioni politiche ci si aspettava molto di più, m liberoquotidiano

zazoomblog : Calabria: Dieni (M5S) ‘non puoi vincere se dai 1 mld a Cortina e ignori Sud’ - #Calabria: #Dieni #(M5S) #vincere - TV7Benevento : Calabria: Dieni (M5S), 'non puoi vincere se dai 1 mld a Cortina e ignori Sud'... -