Bonaccini: "A una mia vittoria oltre il 50% non credeva nessuno" (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Questa è la vittoria dell'Emilia Romagna, abbiamo fatto bene a voler ostinatamente parlare di Emilia Romagna mentre altri volevano parlare di tutt'altro”:così Stefano Bonaccini commentando la sua vittoria alle regionali. “Abbiamo voluto caratterizzare la campagna di sentimenti ma condita con valori per il futuro”, ha aggiunto. “Con questa partecipazione straordinaria - ha detto riferendosi all'affluenza al voto -, quasi raddoppiata appena sotto il 70%, ho vinto con una percentuale superiore a quella dell'altra volta, quando mi dicevano non c'è partita: sopra 50% non ci credeva nessuno”. agi

