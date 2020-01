Avellino, volano gli stracci tra Izzo e Circelli: oggi la resa dei conti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ la resa dei conti tra Luigi Izzo e Nicola Circelli. Quest’ultimo contestato ieri pomeriggio in Tribuna Montervergine. Il primo, l’imprenditore di Montesarchio, non era presente per motivi familiari. Entro la serata di questa sera potrebbe esserci il ribaltone in casa Avellino. La frattura tra i due imprenditori appare essere insanabile. Al centro del contendere le scelte di mercato che vanno dall’arrivo di Tomas Federico fino al possibile accordo con Felice Evacuo. Il primo, sponsorizzato dalla Innovation Football, pare non essere gradito ad Izzo che non vuole scommesse sul mercato. Circelli dalla sua non sposa l’arrivo di Evacuo perchè ritenuto troppo in la con l’età. Il tutto mentre all’orIzzonte avanza lo spauracchio del blocco del mercato per la società irpina. La CoVisoc ha inoltra nuovamente ... anteprima24

