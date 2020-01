A Star Is Born ha conquistato due Grammy Awards 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) A Star Is Born con Lady Gaga e Bradley Cooper, dopo oltre un anno dal suo debutto nelle sale, ha conquistato due Grammy Awards 2020. A Star Is Born, arrivato nei cinema nell'autunno 2018, ha conquistato due Grammy 2020, come rivelato durante la cerimonia di premiazione che si è svolta nella serata di domenica a Los Angeles. Il film con protagonisti Bradley Cooper e Lady Gaga ha infatti portato a casa due preziose statuette, dopo aver già ottenuto un Oscar e un Golden Globe per la canzone Shallow, non potendo però essere in corsa nel 2019 con l'album che era stato prodotto a causa della sua distribuzione dopo la deadline prevista per poter rientrare nelle nomination e nei premiati della passata edizione dei riconoscimenti. A ... movieplayer

inarteziogio : Bei tempi quando uscì il trailer di A Star Is Born. - andreaemfan : Noah fence ma è il 27 gennaio e ancora stiamo qui a parlare di A Star Is Born ugh -