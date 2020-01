Virus, italiani via da Wuhan via terra

italiani che si trovano nella città cinese di Wuhan e nella regione dell' Hubei- circa una cinquantina - potranno allontanarsi dall'area con trasferimenti via terra e restare poi 14 giorni in osservazione in una struttura ospedaliera. L'assistenza sarà fornita dall' Ambasciata italiana a Pechino. Lo si apprende da fonti della Farnesina. Coloro che resteranno avranno un filo diretto con l'Ambasciata d'Italia, che ha predisposto tutte le possibili misure per assistere gli italiani e ridurre al minimo i disagi.(Di domenica 26 gennaio 2020) Gliche si trovano nella città cinese die nella regione dell' Hubei- circa una cinquantina - potranno allontanarsi dall'area con trasferimenti viae restare poi 14 giorni in osservazione in una struttura ospedaliera. L'assistenza sarà fornita dall' Ambasciata italiana a Pechino. Lo si apprende da fonti della Farnesina. Coloro che resteranno avranno un filo diretto con l'Ambasciata d'Italia, che ha predisposto tutte le possibili misure per assistere glie ridurre al minimo i disagi.(Di domenica 26 gennaio 2020)

