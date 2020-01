Torino, Mazzarri: «Indifendibili, in ritiro a tempo indeterminato» – VIDEO (Di domenica 26 gennaio 2020) Walter Mazzarri interviene dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta: ecco le parole del tecnico del Torino Walter Mazzarri ha brevemente commentato la debacle casalinga del Torino contro l’Atalanta. Ecco le sue parole. «Una prestazione così è indifendibile. Cosa non ha funzionato? Tutto. Sono venuto per chiedere scusa per la prestazione. Non vorrei aggiungere altro. E’ inutile commentarla una gara così. Annuncio che andremo subito in ritiro a tempo indeterminato. Dimettermi? Nelle difficoltà non lascio mai, discuto ma non lascio». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

diegofornero : Esonerare #Mazzarri, che ha perso il controllo dello spogliatoio, per quanto possa servire, sarebbe comunque fumo n… - tuttosport : #TorinoAtalanta 0-7: Ilicic-show, gol da centrocampo e tripletta! #Mazzarri nei guai - Corriere : Torino-Atalanta 0-7, l’uragano Ilicic (tripletta con gol da 40 metri) travolge i granata -