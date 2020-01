Teatro Ghirelli, la mostra e le attività della settimana (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Martedì 28 gennaio alle 15, corso di aggiornamento professionale per giornalisti. Il tema dell’incontro è “Informazione e turismo” relazioni di Luigi Vicinanza, direttore della Gedi e presidente del Mav, Museo archeologico virtuale di Ercolano, e Gabriel Zuchtriegel, sovrintendente delle aree archeologiche di Paestum e Velia. Interverrà il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli. Sempre Martedì 28, alle 21, sempre al Teatro Ghirelli, in collaborazione con Salerno Letteratura, appuntamento con l’inviato del Corriere della Sera Gian Antonio Stella che presenterà il suo ultimo libro “Diversi”. Le vite di uomini e donne che hanno subìto di tutto resistendo come meglio potevano all’odio e al disprezzo fino a riuscire piano piano a cambiare il mondo. Venerdì 31 ... anteprima24

filo_gagliardi : RT @SaLetteratura: #fuorifestival martedi28 Gennaio ore 21 Teatro Ghirelli (Sa) incontro con #GianAntonioStella autore di “Diversi” @solfer… - salernopost : RT @SaLetteratura: #fuorifestival martedi28 Gennaio ore 21 Teatro Ghirelli (Sa) incontro con #GianAntonioStella autore di “Diversi” @solfer… - SaLetteratura : #fuorifestival martedi28 Gennaio ore 21 Teatro Ghirelli (Sa) incontro con #GianAntonioStella autore di “Diversi”… -