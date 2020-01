Taranto, fiamme e fumo nell'ex Ilva. Arcelor: "Bruciato gas in eccesso". Verifiche dell'Arpa (Di domenica 26 gennaio 2020) Secondo quanto comunicato ai sindacati, le manovre dovute all'eccessiva presenza di gas rispetto alla produzione non avrebbero comportato emissioni oltre i limiti di legge repubblica

repubblica : Taranto, fiamme e fumo nell'ex Ilva. Arcelor: 'Bruciato gas in eccesso'. Verifiche dell'Arpa [aggiornamento delle 2… - Enrico_Liano : RT @repubblica: Taranto, fiamme e fumo nell'ex Ilva. Arcelor: 'Bruciato gas in eccesso'. Verifiche dell'Arpa [aggiornamento delle 20:35] ht… - Dona64L : RT @repubblica: Taranto, fiamme e fumo nell'ex Ilva. Arcelor: 'Bruciato gas in eccesso'. Verifiche dell'Arpa [aggiornamento delle 20:35] ht… -