Sarri Juventus, che stoccata alla squadra! Le parole (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sarri Juventus – Maurizio Sarri ha parlato nel post-partita di Napoli-Juventus. Il tecnico toscano non le manda a dire e striglia la squadra vista l’evidente e deludente prestazione di stasera contro il club azzurro. parole al veleno quelle del tecnico bianconero, che lancia una frecciatina ai suoi giocatori dopo il ko incassato al San Paolo. L’allenatore non si risparmia sottolineando la superficialità dei suoi giocatori. Sarri Juve: strigliata alla squadra dopo il ko col Napoli Ecco quanto affermato da Sarri ai microfoni di Sky Sport: “Siamo stati in difficoltà per tutto il match. Abbiamo giocato una partita pensando di vincere facilmente. Abbiamo fatto una prestazione deludente a metà tra il pressare e l’attendere. Una prestazione blanda, sempre fuori tempo nel pressing e distanti tra i vari reparti”. Nessuna giustificazione per la sconfitta di ... juvedipendenza

