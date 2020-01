Sanremo, Georgina Rodriguez ci sarà: beccata all'Ariston - (Di domenica 26 gennaio 2020) Novella Toloni La compagna di Cristiano Ronaldo è stata paparazzata all'arrivo a Sanremo, insieme al figlio del calciatore Cristiano Jr. La conferma definitiva che salirà sul palco dell'Ariston Alla fine è arrivata anche lei. Georgina Rodriguez è sbarcata in riviera a conferma della sua presenza sul palco dell'Ariston, dove affiancherà Amadeus alla conduzione del Festival. Da giorni si parlava di un suo possibile forfait a causa del mancato accordo economico con la Rai. Le foto del suo arrivo a Sanremo, mostrate in anteprima da Marco Liorni a "Italia Sì", però non lasciano dubbi. Georgina ci sarà. La bella modella spagnola è arrivata in riviera nel tardo pomeriggio di sabato 25 gennaio insieme al figlio del suo compagno, Cristiano Jr. Con un look decisamente sporty chic, Georgina è stata paparazzata mentre veniva accolta dal direttore artistico della kermesse, Amadeus, e dal ... ilgiornale

Corriere : Sanremo, cast e cachet: 300 mila euro a Benigni e 140 a Georgina. Mezzo milione di euro ad Amadeus - ElisaDospina : Via Georgina arriva la D’Ospina. Dai su che forse a forza di defezioni sale sul palco chi sogna davvero Sanremo dal… - Eva_booklover97 : RT @Leiacheese: Georgina pronta a benedire il palco di Sanremo ????????? -