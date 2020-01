Perugia, clandestino si rifugia nel garage di 84enne e la aggredisce (Di domenica 26 gennaio 2020) Federico Garau Il 19enne tunisino, da poco arrivato in Italia, si era sistemato all'interno del garage dell'anziana e, una volta scoperto, non ha esitato ad aggredire la donna ed i carabinieri. Condotto in caserma, ha anche tentato più volte di mentire sulla propria identità, dicendo di essere minorenne Tanta paura per una signora di Ponte San Giovanni, frazione di Perugia, che entrando all'interno del proprio garage si è ritrovata di fronte un giovane straniero, il quale non ha esitato ad aggredirla. Arrivato in Italia e privo di un luogo in cui sistemarsi, l'extracomunitario aveva infatti deciso di rifugiarsi nell'edificio di proprietà della vittima. Il fatto, secondo quanto riferito dai quotidiani locali, si è verificato durante la giornata di ieri, quando la donna, una 84enne, si è insospettita dopo aver udito dei rumori all'interno della rimessa. Temendo che qualcuno si ... ilgiornale

