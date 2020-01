Omicidio del “Negus”: la Corte d’Assise di Appello conferma il mandante (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSant’Antimo (Na) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna (NA) hanno eseguito, all’interno della Casa di Lavoro di Tolmezzo (UD) ove è internato per altra causa, l’ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Assise di Appello nei confronti di Puca Pasquale, detto O’ minorenne, elemento apicale della criminalità organizzata egemone sul Comune di Sant’Antimo (NA) e territori limitrofi, in quanto ritenuto responsabile del delitto diOmicidio aggravato dal metodo e dalle finalità mafiose. Il provvedimento sancisce il concorso del Puca, quale mandante, nell’Omicidio premeditato in danno di Verde Francesco, detto O Negus, avvenuto nel citato centro dell’hinterland napoletano il 28 dicembre 2007. Il processo, da cui scaturisce la misura restrittiva predetta, celebrato dinanzi alla ... anteprima24

