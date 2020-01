Nuovi Eroi: le storie della settimana dal 27 al 31 gennaio su Rai 3 (Di domenica 26 gennaio 2020) Nuovi Eroi, anticipazioni delle cinque nuove storie della settimana dal 27 gennaio al 31 gennaio. In onda ogni sera alle 20:25 su Rai 3 Giunti ormai alla terza settimana di programmazione del 2020, Nuovi Eroi si appresta a raccontare cinque nuove storie nella settimana che parte da lunedì 27 gennaio e si conclude il 31 gennaio 2020. Il programma è prodotto da Stand By Me con la collaborazione del Quirinale e va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:25. Il programma racconta le grandi storie di persone ordinarie che sono stati insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, in quanto rappresentativi della più alta espressione dei valori che definiscono la Nazione, il suo impegno civile e il forte senso di comunità. Nuovi Eroi, le storie dal 27 al 31 gennaio: la storia di Emma Alatri vittima delle leggi ... dituttounpop

