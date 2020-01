Meningite tra contagi e psicosi: nei paesi-focolaio del batterio (Di domenica 26 gennaio 2020) Antonio Borrelli "Cintura di protezione" attivata e vaccini per 40mila persone, ma nei paesi resta la paura Trenta giorni di allarme e contagi, negli ultimi giorni del 2019 e i primi del 2020. Due province, quella di Bergamo e di Brescia, si sono ritrovate così nel pieno di un’emergenza sanitaria e alle prese con una psicosi da Meningite in un’area urbana abitata da milioni di persone. È il basso Sebino il focolaio del contagio da Meningococco C ed è qui che sono stati riscontrati cinque casi, di cui ben due mortali. Tutto comincia il 2 dicembre del 2019, quando la 19enne Veronica Cadei, residente nel piccolo paese della Bergamasca di Villongo e studentessa alla Cattolica di Brescia, viene accompagnata con la febbre molto alta in ospedale, dove muore solo 24 ore dopo. Il 6 dicembre si registra il secondo caso che colpisce una 16enne sempre di Villongo, ricoverata d’urgenza ... ilgiornale

