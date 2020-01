LIVE Sport, DIRETTA 26 gennaio: trattativa difficile Hamilton-Mercedes, Djokovic ai quarti di finale degli Australian Open 2020 (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 26 gennaio: orari e programma 9.39 TENNIS – Fabio Fognini è sotto di due set nella sfida contro l’americano Tennys Sandgren, valida per gli ottavi di finale degli Australian Open. Il ligure dovrà cercare la difficile rimonta. 9.35 TENNIS – “Soddisfatto del mio match, importante aver vinto in tre set”, sono queste le parole di Novak Djokovic, al termine del match che lo vede opposto all’argentino Schwartzman. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 9.12 F1 – La trattativa per il rinnovo di contratto di Lewis Hamilton con la Mercedes si complica. Il britannico pretende un ingaggio superiore e un accordo a lunga scadenza. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 8.37 TENNIS – Tutto come da programma. Novak Djokovic (n.2 del mondo) conferma i favori del pronostico e si impone ... oasport

