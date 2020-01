Kobe era semplicemente Kobe (Di domenica 26 gennaio 2020) “Non può essere vero! No Kobe no!” Questo sono le prime parole che qualsiasi appassionato di basket o amante dello sport ha pensato al momento della notizia della morte di Kobe Bryant. Kobe era semplicemente Kobe, non ci sono parole, aggettivi per descrivere quello che è stato e sempre sarà uno dei più grandi giocatori della storia della pallacanestro mondiale. Kobe è stato il motivo per cui tantissimi bambini, chi vi scrive compreso, hanno preso in mano per almeno una volta una palla da basket, cercando anche solo di imitare un movimento, un piccolo particolare per essere uguale a lui. Bryant dopo Michael Jordan è stato quel giocatore che ha unito tutti gli appassionati di basket di tutto il mondo, perchè Kobe era una leggenda, un’icona, forse semplicemente il basket. Parlare al passato è sbagliato e bisognerebbe usare anche in questo momento solo il presente. Kobe è ... oasport

LiaCapizzi : Kobe Bryant accompagnava in elicottero la figlia Gigi (Gianna) a giocare alla Mamba Sports Academy. La figlia aveva… - DiMarzio : Muore Kobe #Bryant: la leggenda del basket era a bordo di un elicottero che ha preso fuoco - Coninews : 'Ho corso su e giù per ogni parquet dietro ad ogni palla persa per te. Hai chiesto il mio impegno ti ho dato il mio… -